Un canapé rouge

Claudine Blanchard, soeur consacrée dans la communauté de l'Emmanuel, décrit avec précision le mécanisme d'emprise exercé par une figure influente de sa communauté, désignée anonymement comme le père B. Sans verser dans le voyeurisme, elle raconte la manière dont ce prêtre à la forte influence intellectuelle va peu à peu abuser d'elle. Abus spirituels puis sexuels (sur le canapé rouge que la victime va venir à redouter), progressive perte de repères, peur et culpabilité : elle met des mots sur un processus insidieux. Le récit s'achève sur son combat pour retrouver sa liberté et sortir d'une relation d'infantilisation. Un appel à la vigilance face au caractère pervers de telles personnalités, interpellant aussi le fonctionnement des institutions dans l'Eglise.