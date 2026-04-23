Gérer sa micro-entreprise, c’est facile !

La gestion de votre micro-entreprise n'a jamais été aussi simple ! Par la créatrice de J'aime la paperasse Créer et gérer une micro-entreprise ne devrait pas être un parcours du combattant. Pourtant, entre les démarches administratives, les obligations légales et la gestion quotidienne, il est facile de se sentir dépassé. Dans ce livre clair, accessible et concret, vous trouverez les clés indispensables pour maîtriser le fonctionnement de votre microentreprise et mettre en place une gestion administrative efficace, sans jargon ni complexité inutile. Vous pourrez ainsi gérer sereinement votre activité, anticiper les difficultés et sécuriser votre projet entrepreneurial. De la réflexion à la mise en place des bonnes pratiques du quotidien, en passant par le respect des obligations légales, ce guide vous accompagne pas à pas autour de trois piliers fondamentaux : - la création de la micro-entreprise ; - la gestion courante ; - la sécurisation de votre activité. Chaque chapitre est ponctué d'outils concrets pour passer à l'action : check-lists, applications pratiques, plans d'action.