Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Joëlle Losfeld, sous l'oeil de l'Apprentie

L'apprentie Editions, Quebre Louana

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre se veut comme un portrait sur le métier d'éditeur à travers les grands et grandes éditeurs et éditrices de notre temps. Avec des interventions de différentes personnalités rendant la lecture dynamique. Ce portrait portera sur Joëlle Losfeld, éditrice des éditions du même nom, et qui s'apprête après plus de 20 ans passés chez Madrigall, à retrouver son indépendance en ce début 2026 avec les éditions Le Terrain Vague-Losfeld. C'est cette farouche envie d'indépendance qui nous a donné envie de travailler sur elle et son parcours. Cette volonté d'éditer ce qu'il lui plaît et non ce qu'il plaira. Entre littérature étrangère et française, la ligne éditoriale est mouvante, elle n'est pas faite pour être une règle rigide et froide. Non, il est question de textes de fictions qui pour elle font " ce pas de côté " et se retrouvent dans une marge qu'il est important de partager. Ce n'est pas nous qui le disons, mais Joëlle Losfeld elle-même dans un entretien exclusif que nous avons eu avec elle.

Par L'apprentie Editions, Quebre Louana
Chez L'apprentie Editions

|

Auteur

L'apprentie Editions, Quebre Louana

Editeur

L'apprentie Editions

Genre

Actualité médiatique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Joëlle Losfeld, sous l'oeil de l'Apprentie par L'apprentie Editions, Quebre Louana

Commenter ce livre

 

Joëlle Losfeld, sous l'oeil de l'Apprentie

L'apprentie Editions, Quebre Louana

Paru le 11/06/2026

120 pages

L'apprentie Editions

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494632202
9782494632202
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.