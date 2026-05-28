Joëlle Losfeld, sous l'oeil de l'Apprentie

Ce livre se veut comme un portrait sur le métier d'éditeur à travers les grands et grandes éditeurs et éditrices de notre temps. Avec des interventions de différentes personnalités rendant la lecture dynamique. Ce portrait portera sur Joëlle Losfeld, éditrice des éditions du même nom, et qui s'apprête après plus de 20 ans passés chez Madrigall, à retrouver son indépendance en ce début 2026 avec les éditions Le Terrain Vague-Losfeld. C'est cette farouche envie d'indépendance qui nous a donné envie de travailler sur elle et son parcours. Cette volonté d'éditer ce qu'il lui plaît et non ce qu'il plaira. Entre littérature étrangère et française, la ligne éditoriale est mouvante, elle n'est pas faite pour être une règle rigide et froide. Non, il est question de textes de fictions qui pour elle font " ce pas de côté " et se retrouvent dans une marge qu'il est important de partager. Ce n'est pas nous qui le disons, mais Joëlle Losfeld elle-même dans un entretien exclusif que nous avons eu avec elle.