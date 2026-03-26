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Code du notariat

Thibault Denotte, Lévi Rosu, Salvino Sciortino

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L'ensemble des textes législatifs et réglementaires essentiels au notariat Le Code reprend l'ensemble des textes législatifs et réglementaires essentiels sélectionnés par un comité scientifique. Cette nouvelle édition est à jour au 1er janvier 2026. Elle intègre toutes les modifications issues des dernières réformes, y compris les textes propres au notariat, ce qui lui confère une exclusivité additionnelle. En supplément : les tables de conversion de l'usufruit et de la rente viagère.

Par Thibault Denotte, Lévi Rosu, Salvino Sciortino
Chez Éditions Larcier

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Auteur

Thibault Denotte, Lévi Rosu, Salvino Sciortino

Editeur

Éditions Larcier

Genre

Notariat

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Code du notariat

Thibault Denotte, Lévi Rosu, Salvino Sciortino

Paru le 26/03/2026

Éditions Larcier

315,00 €

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Scannez le code barre 9782807952324
9782807952324
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