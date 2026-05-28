Poison et sentiments

C'est l'été, le soleil breton brille et les esprits s'émoustillent : tout le monde semble rêver de jambes hâlées et de baisers salés ! Excepté Colette, dont le café céramique ne désemplit pas. Elle doit de surcroît supporter une désagréable influenceuse lifestyle qui fait perdre patience à tous les commerçants du petit quartier quimpérois. Pourtant, lorsque celle-ci est retrouvée morte, Colette ne peut s'empêcher de mettre son nez dans l'enquête, et se retrouve embarquée dans une toute autre quête...