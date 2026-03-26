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Principes de procédure pénale

Géraldine Falque, Olivier Michiels

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Une 3e édition remaniée dont la structure, la compréhension, les pistes de réflexion et l'approfondissement ont été améliorés. De nouveaux sujets présentant un lien immédiat avec la pratique et la formation exigée d'un futur juriste ont été intégrés. Une 3e édition remaniée dont la structure, la compréhension, les pistes de réflexion et l'approfondissement ont été améliorés. De nouveaux sujets présentant un lien immédiat avec la pratique et la formation exigée d'un futur juriste ont été intégrés.

Par Géraldine Falque, Olivier Michiels
Chez Éditions Larcier

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Auteur

Géraldine Falque, Olivier Michiels

Editeur

Éditions Larcier

Genre

Procédure pénale

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Principes de procédure pénale

Géraldine Falque, Olivier Michiels

Paru le 26/03/2026

Éditions Larcier

165,00 €

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Scannez le code barre 9782807951648
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