Tour du monde des chars de la Seconde Guerre Mondiale

Sherman, Panther et Ha-Go est une encyclopédie technique et visuelle qui réunit aussi bien les chars emblématiques de la Seconde Guerre mondiale ; du Panther et du Tiger I au Sherman et au Churchill ; que des engins plus inattendus venus d'Argentine (Nahuel DL-43), d'Australie (Sentinel), de Suède (Strv m/40), du Japon (Ha-Go, Chi-Ha) ou encore de Roumanie (R1). Chaque modèle est présenté avec un texte précis, une fiche technique et des photos soignées qui mettent en valeur aussi bien les machines célèbres que les perles rares comme le Maus allemand, le Type 2 Ka-Mi amphibie ou le néerlandais MTLS-1G14. Accessible et rigoureux, l'ouvrage offre une porte d'entrée idéale pour les débutants tout en proposant un panorama suffisamment complet pour satisfaire les passionnés.