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La mémoire au tribunal

Olivier Dodier

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"Faux souvenirs" , amnésie traumatique... quand la mémoire est à la barre Ces dernières années, la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles s'est libérée. Le fracas de ces dénonciations ébranle la société tout entière, dont la justice qui se voit confrontée à ses limites et poussée à se réinventer - à travers l'allongement des délais de prescription, notamment. Or, si la justice recueille ces paroles et se transforme à leur contact, elle doit également se prononcer à partir de cette matière délicate que sont les souvenirs. Alors que la mémoire humaine se construit, se déforme et peut parfois revenir de manière envahissante ; alors qu'un débat scientifique non tranché, entre les tenants de l'amnésie traumatique et ceux des "faux souvenirs" , s'invite à la barre et sous le feu des médias, cet ouvrage est un guide clair et documenté pour repenser l'usage des souvenirs au tribunal. A la croisée de la psychologie et du droit pénal, il offre des outils précieux pour faire de la mémoire humaine une preuve mieux comprise et mieux encadrée. Il plaide ainsi pour une justice informée par la science, où la rigueur méthodologique s'accompagne d'une justice plus éclairée.

Par Olivier Dodier
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Olivier Dodier

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Psyhologie sociale

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La mémoire au tribunal

Olivier Dodier

Paru le 23/04/2026

290 pages

Presses Universitaires de France

24,00 €

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Scannez le code barre 9782130883418
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