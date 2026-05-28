Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Protéger son épargne avec l'or et l'argent

Etienne Brois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Protéger durablement son épargne quand tout vacille Depuis des millénaires, les monnaies naissent, prospèrent, puis s'affaiblissent ou disparaissent. Les empires changent, les systèmes monétaires aussi. Mais un fait demeure : lorsque la confiance se fissure, l'or et l'argent restent des repères. Ce guide vous aidera à comprendre les mécanismes qui reviennent toujours : inflation, création monétaire, dettes, crises bancaires, dévaluations et contrôles des capitaux à travers la grande histoire de la monnaie et de l'or. Il s'appuie aussi sur des histoires vraies d'épargnants et d'investisseurs qui vous permettront de saisir pourquoi quelques décisions simples, prises à temps, font souvent toute la différence. Vous découvrirez ensuite comment passer à l'action : - choisir les bons formats ; - acheter au bon prix ; - éviter les pièges ; - stocker en sécurité ; - revendre facilement ; - limiter la fiscalité ; - intégrer les métaux précieux dans une stratégiepatrimoniale plus globale.

Par Etienne Brois
Chez Eyrolles

|

Auteur

Etienne Brois

Editeur

Eyrolles

Genre

Gestion de patrimoine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Protéger son épargne avec l'or et l'argent par Etienne Brois

Commenter ce livre

 

Protéger son épargne avec l'or et l'argent

Etienne Brois

Paru le 28/05/2026

Eyrolles

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416024450
9782416024450
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.