Protéger son épargne avec l'or et l'argent

Protéger durablement son épargne quand tout vacille Depuis des millénaires, les monnaies naissent, prospèrent, puis s'affaiblissent ou disparaissent. Les empires changent, les systèmes monétaires aussi. Mais un fait demeure : lorsque la confiance se fissure, l'or et l'argent restent des repères. Ce guide vous aidera à comprendre les mécanismes qui reviennent toujours : inflation, création monétaire, dettes, crises bancaires, dévaluations et contrôles des capitaux à travers la grande histoire de la monnaie et de l'or. Il s'appuie aussi sur des histoires vraies d'épargnants et d'investisseurs qui vous permettront de saisir pourquoi quelques décisions simples, prises à temps, font souvent toute la différence. Vous découvrirez ensuite comment passer à l'action : - choisir les bons formats ; - acheter au bon prix ; - éviter les pièges ; - stocker en sécurité ; - revendre facilement ; - limiter la fiscalité ; - intégrer les métaux précieux dans une stratégiepatrimoniale plus globale.