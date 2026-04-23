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L'immigration en 30 questions

François Héran

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Dépasser les idées reçues et saisir les enjeux des migrations aujourd'hui. Au format poche, pédagogique et facile d'accès, avec un vocabulaire technique explicité, ce livre présente les réponses aux 30 questions que tout un chacun se pose sur l'immigration en s'appuyant sur les faits et les chiffres connus. Après le succès des deux premières éditions, cette troisième édition permet une revitalisation des questions majeures sur l'immigration. Des notions de base (ex. Etranger, immigré : quelle différence ? ) aux questions d'actualité (ex. Quels critères d'intégration ? ou L'intégration en panne ? ), chaque interrogation est mise en forme pour comprendre l'intégration de cette notion dans notre actualité. Les réponses sont organisées en double-pages : une réponse en forme de fiche complétée par des encadrés, graphiques ou infographies et avec des comparaisons internationales.

Par François Héran
Chez La Documentation Française

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Auteur

François Héran

Editeur

La Documentation Française

Genre

Immigration

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L'immigration en 30 questions

François Héran

Paru le 05/05/2026

100 pages

La Documentation Française

9,90 €

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Scannez le code barre 9782111743489
9782111743489
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