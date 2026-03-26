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Frère Jérôme, le geste libre

Gilles Lapointe

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Cet ouvrage représente la première monographie à caractère scientifique consacrée au frère Jérôme (1902-1994). Il vise à mettre en valeur la contribution de cet ami de Borduas et des automatistes, un des pédagogues et artistes les plus estimés de l'histoire du Québec. Ce livre jette un éclairage neuf sur le parcours singulier du peintre, depuis ses premières aquarelles et natures mortes réalisées au lac Simon et à Nominingue en 1925 jusqu'aux oeuvres plus intimes des années 1990. Il rend compte de la modernité de l'artiste et témoigne des diverses étapes d'une démarche créatrice remarquable, placée sous le signe de l'exploration et de la liberté d'expression. Cette étude attentive se penche sur la collection et les archives personnelles du frère Jérôme, ainsi que sur des oeuvres conservées dans les collections publiques et d'une abondante documentation issue de divers fonds privés et bibliothèques. Elle révèle un artiste au talent beaucoup plus riche et diversifié qu'on ne l'avait cru jusqu'ici.

Par Gilles Lapointe
Chez PU Montréal

|

Auteur

Gilles Lapointe

Editeur

PU Montréal

Genre

Essais biographiques

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Frère Jérôme, le geste libre

Gilles Lapointe

Paru le 26/03/2026

PU Montréal

46,00 €

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Scannez le code barre 9782760654440
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