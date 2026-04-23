Le Chevalier de la charrette

Suivez les merveilleuses et périlleuses aventures d'Yvain, chevalier de la Table ronde. Sa valeur est telle qu'un lion se laisse apprivoiser et devient le plus fidèle des compagnons. Il combat ses ennemis avec vigueur et bravoure, pourfend de son épée un serpent crachant du feu... Mais il est aussi homme à servir les nobles dames et à promettre monts et merveilles à sa belle. Dans ce véritable roman d'aventures médiévales, Yvain vous entraînera dans le monde des héros du roi Arthur !