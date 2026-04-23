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Le Chevalier de la charrette

Chrétien de Troyes

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Suivez les merveilleuses et périlleuses aventures d'Yvain, chevalier de la Table ronde. Sa valeur est telle qu'un lion se laisse apprivoiser et devient le plus fidèle des compagnons. Il combat ses ennemis avec vigueur et bravoure, pourfend de son épée un serpent crachant du feu... Mais il est aussi homme à servir les nobles dames et à promettre monts et merveilles à sa belle. Dans ce véritable roman d'aventures médiévales, Yvain vous entraînera dans le monde des héros du roi Arthur !

Par Chrétien de Troyes
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Chrétien de Troyes

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Lycée

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Le Chevalier de la charrette

Chrétien de Troyes trad. Daniel Poirion

Paru le 23/04/2026

320 pages

Editions Gallimard

3,90 €

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Scannez le code barre 9782073140975
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