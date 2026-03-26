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Nouvelles aventures du chapitre

Ugo Dionne, Aude Leblond

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Cet ouvrage collectif s'intéresse à l'expérience de la lecture et à l'histoire des supports par le prisme des chapitres et autres divisions narratives. Cherchant à comprendre les effets des contraintes matérielles du livre sur la configuration chapitrale, il s'appuie sur des études de cas allant du roman médiéval au récit numérique. Particulièrement malléable, le chapitre fait l'objet de négociations, notamment entre auteurs et éditeurs, lorsque le projet littéraire des uns rencontre certains cadres imposés par les autres. D'ailleurs, cette souplesse du chapitre permet de l'adapter à toutes sortes de contextes éditoriaux : dans la littérature de genre, sa structure souvent plus traditionnelle donne des repères familiers au lecteur, tandis que dans les romans d'avant-garde, son rythme saccadé met en échec le ronronnement de la narration. Ces évolutions sont le fruit de l'affrontement et de la complémentarité de diverses considérations, telles que la lisibilité, l'attrait commercial, la fidélisation et la légitimité littéraire, notamment, et c'est à leur histoire matérielle que ce collectif aspire contribuer.

Par Ugo Dionne, Aude Leblond
Chez PU Montréal

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Auteur

Ugo Dionne, Aude Leblond

Editeur

PU Montréal

Genre

Histoire littéraire

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Nouvelles aventures du chapitre

Ugo Dionne, Aude Leblond

Paru le 26/03/2026

PU Montréal

25,00 €

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Scannez le code barre 9782760641198
9782760641198
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