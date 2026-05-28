De nos jours, au Japon, à l'abri du regard des hommes, survit une des y?kai – des monstres issus de légendes et de contes racontés aux enfants pour les protéger du danger. Nous y faisons la connaissance des kappa, ces amphibiens curieux, friands de concombres, vivant au sein de tribus souvent hostiles entre elles, de part leurs origines et leurs caractéristiques physiques, mais unis par leur vénération pour les mystérieuses " sphères d'âme ". Or, certains humains s'intéressent particulièrement à ces objets magiques aux pouvoirs considérables. De quoi semer le trouble au sein de cette faune de créatures malicieuses, et d'obtenir des répercutions qui risquent de déstabiliser toute la société nippone.