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#Comics

Kappa

Rosi Massimo

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De nos jours, au Japon, à l'abri du regard des hommes, survit une des y?kai – des monstres issus de légendes et de contes racontés aux enfants pour les protéger du danger. Nous y faisons la connaissance des kappa, ces amphibiens curieux, friands de concombres, vivant au sein de tribus souvent hostiles entre elles, de part leurs origines et leurs caractéristiques physiques, mais unis par leur vénération pour les mystérieuses " sphères d'âme ". Or, certains humains s'intéressent particulièrement à ces objets magiques aux pouvoirs considérables. De quoi semer le trouble au sein de cette faune de créatures malicieuses, et d'obtenir des répercutions qui risquent de déstabiliser toute la société nippone.

Par Rosi Massimo
Chez Komics initiative

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Auteur

Rosi Massimo

Editeur

Komics initiative

Genre

Comics Super-héros

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Kappa

Rosi Massimo

Paru le 28/05/2026

184 pages

Komics initiative

20,00 €

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