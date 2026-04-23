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#Album jeunesse

Ne chatouille pas le canard !

Sam Taplin, Ana Larrañaga

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Un livre sonore dans lequel l'enfant va s'amuser à chatouiller différents animaux et découvrir les bruits qu'ils font. Ne chatouille pas le canard... sinon il va cancaner ! Les tout-petits ne pourront pas résister à l'envie de chatouiller les matières toutes douces des animaux pour entendre leur cri rigolo. En plus du canard, ils pourront rencontrer une grenouille, une loutre et un héron... avant de tous les retrouver à la dernière page pour un final en musique ! Ne chatouille pas... une collection de livres sonores tactiles pour les tout petits, avec plus de 20 titres à découvrir. Chaque livre Ne chatouille pas encourage le développement sensoriel de l'enfant grâce à : - des animaux et leurs cris rigolos qui encouragent le jeu, - des matières à toucher qui développent la motricité fine, - un final musical qui fait danser, - des petits trous dans les pages qui éveillent la curiosité, - un texte simple et rythmé qui aide au développement du langage.

Par Sam Taplin, Ana Larrañaga
Chez Usborne

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Auteur

Sam Taplin, Ana Larrañaga

Editeur

Usborne

Genre

Livres sonores

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Ne chatouille pas le canard !

Sam Taplin, Ana Larrañaga trad. Eléonore Souchon

Paru le 23/04/2026

10 pages

Usborne

14,50 €

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Scannez le code barre 9781836068082
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