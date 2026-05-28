Mourir pour Kiev

Au sein de la DGSE opèrent les agents du Service Action, en mission secrète à l'étranger pour le compte de l'Etat français. Karim Leclerc est l'un d'entre eux, le meilleur... 24 février 2022, par ordre du président russe Vladimir Poutine débute " l'Opération Spéciale " visant à envahir l'Ukraine, aux portes de l'Europe. Les agents du Service Action sont mobilisés pour aider l'armée ukrainienne à défendre le pays. Karim Leclerc, tout juste rentré d'une éprouvante mission en Afghanistan, est envoyé pour une mission ultra-secrète au sein de l'unité spéciale ukrainienne SHAMAN. Plongé au sein d'un conflit sans merci, sortira-t-il vivant de cette mission à haut risque ? Reverra-t-il Mei Ling, la redoutable agent du GUOANBU, les services secrets chinois, qui se bat, seule, pour sortir du piège que lui a tendu son service ?