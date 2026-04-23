Blake & Mortimer - The Complete Collection 7

Un savant renommé et le chef du contre-espionnage Britannique parcourent le monde pour combattre les menaces contre l'Empire et résoudre des énigmes aux frontières du réel. Le septième tome d'une édition intégrale inédite dont chaque titre sera riche de suppléments fascinants. Ce septième volume de la 'Complete Collection' contient trois albums de l'équipe Yves Sente et André Juillard. Dans The Sarcophagi of the Sixth Continent, en deux parties, les auteurs commencent à apporter de petites touches de modernité à la série. Ils dévoilent une partie de la jeunesse de nos héros en Inde et racontent leur première rencontre, avant de les plonger dans une aventure qui les emmènera de l'Exposition Universelle de Bruxelles aux confins glacés de l'Antarctique ! Quant au troisième album, The Gondwana Shrine, c'est en Afrique qu'il les entrainera, à la recherche d'un monde perdu - en compagnie, cette fois, de personnages féminins mémorables. Enfin, les suppléments offrent de fascinants éclairages sur le cheminement créatif des auteurs.