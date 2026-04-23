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Le Petit Guide du yoga sur chaise

Lauriane Gonzalez

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Un guide pratique et illustré sur le yoga sur chaise : des postures simples, efficaces et relaxantes, à pratiquer sans se lever ! Transformez votre quotidien avec une chaise ! Le yoga assis pour retrouver stabilité, mobilité et bien-être. Nous passons nos journées assis, souvent trop longtemps. Le yoga assis transforme cette contrainte en ressource : une pratique simple, accessible et efficace pour remettre du mouvement dans le quotidien. Grâce à des séances ciblées, apprenez à relâcher les tensions, améliorer votre concentration, délier le corps et respirer plus pleinement. Ici, la chaise devient un véritable appui pour prendre soin de vous, à tout moment de la journée. Un guide pratique pour recréer de l'espace, du souffle et de la stabilité, sans attendre les conditions parfaites. Lauriane Gonzalez pratique le yoga depuis de nombreuses années. Professeure, elle a fondé à Agen le studio YolyShine, avec l'envie de proposer un yoga accessible, vivant et toujours plus inclusif.

Par Lauriane Gonzalez
Chez Merci les Livres

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Auteur

Lauriane Gonzalez

Editeur

Merci les Livres

Genre

Yoga

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Le Petit Guide du yoga sur chaise

Lauriane Gonzalez

Paru le 23/04/2026

128 pages

Merci les Livres

10,95 €

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