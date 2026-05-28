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#Roman jeunesse

Que le meilleur gagne !

Faustina Fiore, Sess Boudebesse, Sess

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Le journal intime hilarant d'une collégienne en quête de popularité ! Marion vient d'avoir 13 ans, et sa vie est un enfer : sous prétexte que son nouveau petit frère est un nourrisson (rondouillard et baveux), ses parents l'ont complètement abandonnée. Heureusement qu'elle a un téléphone pour raconter en détail son calvaire à ses amies ! Sauf que Nina et Samira ne l'écoutent pas tant que ça, elles n'ont d'yeux que pour Raphaël, qui ferait des vidéos " trop drôles et grave intéressantes "... Au collège, pareil : tout le monde ne parle soudain que de lui. C'en est trop pour Marion ! Elle aussi a des choses à raconter ! La course à la popularité est lancée ! Un texte drôle et décapant, porté par une héroïne irrévérencieuse.

Par Faustina Fiore, Sess Boudebesse, Sess
Chez Poulpe fictions

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Auteur

Faustina Fiore, Sess Boudebesse, Sess

Editeur

Poulpe fictions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Que le meilleur gagne !

Faustina Fiore, Sess Boudebesse, Sess

Paru le 28/05/2026

176 pages

Poulpe fictions

12,95 €

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Scannez le code barre 9782377424689
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