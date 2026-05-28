Que le meilleur gagne !

Le journal intime hilarant d'une collégienne en quête de popularité ! Marion vient d'avoir 13 ans, et sa vie est un enfer : sous prétexte que son nouveau petit frère est un nourrisson (rondouillard et baveux), ses parents l'ont complètement abandonnée. Heureusement qu'elle a un téléphone pour raconter en détail son calvaire à ses amies ! Sauf que Nina et Samira ne l'écoutent pas tant que ça, elles n'ont d'yeux que pour Raphaël, qui ferait des vidéos " trop drôles et grave intéressantes "... Au collège, pareil : tout le monde ne parle soudain que de lui. C'en est trop pour Marion ! Elle aussi a des choses à raconter ! La course à la popularité est lancée ! Un texte drôle et décapant, porté par une héroïne irrévérencieuse.