Guide rennais de l'affaire Dreyfus

Le 3 juin 1899, la Cour de Cassation renvoie Alfred Dreyfus devant le Conseil de guerre de Rennes pour révision de son procès de 1894. Dès lors, la ville est au centre de l'attention nationale, et même universelle. Rennes, " l'endroit du monde d'où doit sortir le plus de bruit" , selon le Figaro, est décrite, dessinée, photographiée, et même filmée par ce que n'appelait pas encore les médias du monde entier. C'est l'histoire de la rencontre de Rennes et de l'Affaire que ce livre propose d'explorer, selon deux axes : les gens et les lieux. Les lieux, c'est la géographie rennaise de l'Affaire. Du passage à niveau de la Rablais où Dreyfus descend du train, au Lycée où se déroule le procès, et au Café de la Paix où les journalistes "prennent un bock" après l'audience. Mais aussi du Palais universitaire où les étudiants antidreyfusards sèment le chaos, au Gros Chêne où naît la section de Rennes de la Ligue des droits de l'Homme. Les gens, c'est les multiples façons dont à Rennes l'Affaire traverse la vie de ses acteurs. Acteurs majeurs, comme Alfred et Lucie Dreyfus, Picquart ou Labori, Jaurès ou Barrès. Mais aussi acteurs locaux, méconnus, oubliés. A côté de Victor Basch, le menuisier Bougot ou l'instituteur Leray ; face à eux, le député Le Hérissé ou le chanoine Game, antidreyfusards véhéments. Sans oublier les femmes, Mme Godard, qui met sa maison à la disposition de Lucie Dreyfus, ou Mme Jarlet, dont l'auberge des Trois Marches devient le quartier général des dreyfusards. D'une notice à l'autre, le guide propose ainsi une déambulation libre, au fil de laquelle se reconstitue comme un puzzle le cours entier de l'Affaire, vue de Rennes, avec ses enjeux qui n'ont rien perdu de leur actualité. Pour le lecteur rennais comme pour tout citoyen, l'histoire locale rejoint et complète ainsi la grande Histoire.