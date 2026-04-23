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Quand y a-t-il diagramme ?

Justyna Morawska

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Qu'est-ce qu'un diagramme ? Il s'agit d'une notion dont les architectes s'emparent volontiers, que ce soit dans le cadre d'un discours sur les stratégies de design ou pour expliciter des projets accomplis. Parlons-nous, cependant, tous de la même chose en prononçant le mot "diagramme" ? Les efforts pour fournir une définition du diagramme se heurtent inévitablement à sa double signification - comme objet graphique ou comme outil conceptuel - ainsi qu'à la multitude de ses "versions" , parfois incompatibles entre elles. "Si les tentatives pour répondre à la question "Qu'est-ce que l'art ? " tournent de façon caractéristique à la frustration et à la confusion, peut-être [... ] la question est-elle une fausse question" , écrit Nelson Goodman à propos de l'art. Et si rechercher une définition du diagramme constituait également une "fausse question" ? Ce livre expérimente en effet un changement, ou plutôt un déplacement, de la question. Qu'est-ce qu'un diagramme ? devient Quand y a-t-il diagramme ? Formulée ainsi, la question oriente vers l'exploration de la condition circonstancielle et transitoire du diagramme. Cela revient à affirmer que l'objet ne parle pas par lui-même : rien n'est un diagramme de façon fixe et stable. C'est ainsi que l'investigation concerne des "papiers" d'architecte au sens large, qui fonctionnent - parfois - comme des diagrammes.

Par Justyna Morawska
Chez PU Rennes

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Auteur

Justyna Morawska

Editeur

PU Rennes

Genre

Architecture

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Quand y a-t-il diagramme ?

Justyna Morawska

Paru le 23/04/2026

296 pages

PU Rennes

25,00 €

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Scannez le code barre 9791041304684
9791041304684
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