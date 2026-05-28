Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La duchesse de Berry

Marine Baron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La vie romanesque de la Duchesse du Berry (1798-1870). Née Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, la jeune veuve du duc de Berry - assassiné en 1820 - est restée dans l'histoire comme l'emblème du combat pour la légitimité. Propulsée au coeur de la monarchie française par la naissance de son fils, le " miraculé " Henri, futur comte de Chambord et "Henri V", cette princesse venue d'Italie doit soudain composer avec les jeux d'influence, les rivalités et les trahisons d'une cour qu'elle connaît à peine. L'auteur restitue avec précision ce moment où une femme presque étrangère devient l'enjeu et le pivot politique de tout un camp. Mais c'est surtout son épopée de 1832 qui confère à son destin une dimension romanesque unique : son retour clandestin en France après l'exil de la cour de Charles X, la traversée de la Vendée sous la pluie, les déguisements, les caches improvisées, les fuites in extremis, la police de Louis-Philippe à ses trousses, et la tentative insensée de restaurer la dynastie en exil. Le livre explore aussi l'envers du mythe : l'arrestation à Nantes, l'enfermement à Blaye, les trahisons, l'humiliation publique de la grossesse secrète et l'exil final dans une solitude grandissante. Porté par une narration vivante, cette biographie révèle une femme courageuse, ambitieuse, souvent seule dans un monde brutal - et profondément patriarcal. Il en ressort le portrait d'une héroïne complexe - mêlant passion, stratégie et vulnérabilité - dont l'énergie, l'audace et les contradictions résonnent avec une étonnante modernité.

Par Marine Baron
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Marine Baron

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La duchesse de Berry par Marine Baron

Commenter ce livre

 

La duchesse de Berry

Marine Baron

Paru le 28/05/2026

320 pages

Librairie Académique Perrin

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782262095772
9782262095772
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.