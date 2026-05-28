La duchesse de Berry

La vie romanesque de la Duchesse du Berry (1798-1870). Née Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, la jeune veuve du duc de Berry - assassiné en 1820 - est restée dans l'histoire comme l'emblème du combat pour la légitimité. Propulsée au coeur de la monarchie française par la naissance de son fils, le " miraculé " Henri, futur comte de Chambord et "Henri V", cette princesse venue d'Italie doit soudain composer avec les jeux d'influence, les rivalités et les trahisons d'une cour qu'elle connaît à peine. L'auteur restitue avec précision ce moment où une femme presque étrangère devient l'enjeu et le pivot politique de tout un camp. Mais c'est surtout son épopée de 1832 qui confère à son destin une dimension romanesque unique : son retour clandestin en France après l'exil de la cour de Charles X, la traversée de la Vendée sous la pluie, les déguisements, les caches improvisées, les fuites in extremis, la police de Louis-Philippe à ses trousses, et la tentative insensée de restaurer la dynastie en exil. Le livre explore aussi l'envers du mythe : l'arrestation à Nantes, l'enfermement à Blaye, les trahisons, l'humiliation publique de la grossesse secrète et l'exil final dans une solitude grandissante. Porté par une narration vivante, cette biographie révèle une femme courageuse, ambitieuse, souvent seule dans un monde brutal - et profondément patriarcal. Il en ressort le portrait d'une héroïne complexe - mêlant passion, stratégie et vulnérabilité - dont l'énergie, l'audace et les contradictions résonnent avec une étonnante modernité.