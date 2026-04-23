Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Chercheurs, chercheuses et terrains : entre engagements, négociations et transformations

Vanessa Desvages-Vasselin, Magali Boutrais

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les sciences de l'éducation et de la formation (SEF) ne cherchent pas seulement à établir des lois, mais à donner sens aux activités éducatives et formatrices, en plaçant l'humain au coeur de leur réflexion. Comment les chercheurs et chercheuses s'articulent-ils avec les acteurs et actrices de terrain ? Quelles postures adoptent-ils face aux défis épistémologiques, axiologiques et praxéologiques qui traversent leurs recherches ? Cet ouvrage explore la diversité des relations entre chercheurs, terrains et acteurs, révélant la pluralité des approches en SEF. Il interroge les tensions inhérentes aux recherches commanditées, les effets transformatifs de la recherche sur ses protagonistes, et les enjeux des " terrains conceptuels ". A travers des méthodologies variées, il questionne les conditions d'une recherche partagée, éthique et profondément humaine. En analysant ces interactions dans un contexte social, institutionnel et politique en mutation, les contributions réunies ici invitent à repenser ce qui fait terrain. Elles mettent en lumière les fondements d'une recherche collaborative, où chaque acteur et actrice participe à la construction collective des savoirs. Destiné aux chercheurs, praticiens, étudiants et à toute personne intéressée par les recherches collaboratives ou participatives, cet ouvrage reflète la vitalité et la complexité du champ actuel des sciences de l'éducation et de la formation.

Par Vanessa Desvages-Vasselin, Magali Boutrais
Chez Champ social Editions

|

Auteur

Vanessa Desvages-Vasselin, Magali Boutrais

Editeur

Champ social Editions

Genre

Pédagogie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chercheurs, chercheuses et terrains : entre engagements, négociations et transformations par Vanessa Desvages-Vasselin, Magali Boutrais

Commenter ce livre

 

Chercheurs, chercheuses et terrains : entre engagements, négociations et transformations

Vanessa Desvages-Vasselin, Magali Boutrais

Paru le 23/04/2026

360 pages

Champ social Editions

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034609796
9791034609796
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.