Chercheurs, chercheuses et terrains : entre engagements, négociations et transformations

Les sciences de l'éducation et de la formation (SEF) ne cherchent pas seulement à établir des lois, mais à donner sens aux activités éducatives et formatrices, en plaçant l'humain au coeur de leur réflexion. Comment les chercheurs et chercheuses s'articulent-ils avec les acteurs et actrices de terrain ? Quelles postures adoptent-ils face aux défis épistémologiques, axiologiques et praxéologiques qui traversent leurs recherches ? Cet ouvrage explore la diversité des relations entre chercheurs, terrains et acteurs, révélant la pluralité des approches en SEF. Il interroge les tensions inhérentes aux recherches commanditées, les effets transformatifs de la recherche sur ses protagonistes, et les enjeux des " terrains conceptuels ". A travers des méthodologies variées, il questionne les conditions d'une recherche partagée, éthique et profondément humaine. En analysant ces interactions dans un contexte social, institutionnel et politique en mutation, les contributions réunies ici invitent à repenser ce qui fait terrain. Elles mettent en lumière les fondements d'une recherche collaborative, où chaque acteur et actrice participe à la construction collective des savoirs. Destiné aux chercheurs, praticiens, étudiants et à toute personne intéressée par les recherches collaboratives ou participatives, cet ouvrage reflète la vitalité et la complexité du champ actuel des sciences de l'éducation et de la formation.