Mes cartes Top Action

Avec ces 60 cartes, entraînez-vous avec des méthodes inspirées des unités d'élite et développez un physique opérationnel grâce à des TAC-FIT complets et accessibles ! - 52 cartes d'entraînement TAC-FIT ultra-efficaces - 3 niveaux de difficulté pour vous challenger et atteindre vos objectifs sportifs - 8 cartes spéciales pour optimiser vos performances et planifier vos séances - 1 livret explicatif, avec un glossaire qui détaille chaque exercice David Cerqueira est préparateur physique spécialisé dans les unités d'élite, les pompiers et les sportifs de haut niveau. Il est également le fondateur d'Invictus Physical Coaching. Julien D. , titulaire d'un master STAPS et d'un DU de préparation physique, a été préparateur physique pendant cinq ans et est aujourd'hui opérationnel au GIGN.