Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Mes cartes Top Action

David Cerqueira, Julien D., David Cerqueira

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec ces 60 cartes, entraînez-vous avec des méthodes inspirées des unités d'élite et développez un physique opérationnel grâce à des TAC-FIT complets et accessibles ! - 52 cartes d'entraînement TAC-FIT ultra-efficaces - 3 niveaux de difficulté pour vous challenger et atteindre vos objectifs sportifs - 8 cartes spéciales pour optimiser vos performances et planifier vos séances - 1 livret explicatif, avec un glossaire qui détaille chaque exercice David Cerqueira est préparateur physique spécialisé dans les unités d'élite, les pompiers et les sportifs de haut niveau. Il est également le fondateur d'Invictus Physical Coaching. Julien D. , titulaire d'un master STAPS et d'un DU de préparation physique, a été préparateur physique pendant cinq ans et est aujourd'hui opérationnel au GIGN.

Par David Cerqueira, Julien D., David Cerqueira
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

David Cerqueira, Julien D., David Cerqueira

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Technique et entraînement

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes cartes Top Action par David Cerqueira, Julien D., David Cerqueira

Commenter ce livre

 

Mes cartes Top Action

David Cerqueira, Julien D., David Cerqueira

Paru le 23/04/2026

80 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028536930
9791028536930
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.