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Les Exercices

Gertrude D'Helfta

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Nul ne parcourt les oeuvres de Gertrude d'Helfta sans être saisi par la ferveur qui s'en dégage. Grande figure de la mystique médiévale, cette moniale bénédictine du XIIIe siècle nous ouvre un chemin d'intimité avec Dieu, nourri de prière, d'amour et d'une profonde expérience intérieure. A travers ses écrits, c'est une relation vivante et personnelle avec le Christ qui se dévoile, faite de confiance, d'offrande et de transformation du coeur. Les Exercices rassemblent une série de méditations et de prières destinées à guider l'âme dans son cheminement spirituel. Véritable école de vie intérieure, cet ouvrage propose un itinéraire exigeant et lumineux, où chaque étape invite à se laisser renouveler par la grâce. Un grand classique de la spiritualité qui continue d'éclairer et de nourrir la prière aujourd'hui. Sainte Gertrude d'Helfta (1256-1301), surnommée "la Grande" pour son rayonnement spirituel exceptionnel, est une moniale cistercienne allemande. Elle compte parmi les figures majeures de la mystique rhénane et est considérée comme l'une des initiatrices de la dévotion au Sacré-Coeur.

Par Gertrude D'Helfta
Chez Cerf

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Auteur

Gertrude D'Helfta

Editeur

Cerf

Genre

Vie des saints

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Les Exercices

Gertrude D'Helfta

Paru le 28/05/2026

160 pages

Cerf

12,90 €

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