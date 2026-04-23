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Chez le vétérinaire

Sarah Negrel, Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan

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Un livre sonore avec des illustrations simples et délicates et six sons délicieux, pour apprendre à reconnaître les sons provenant du cabinet vétérinaire. Pas besoin d'appuyer sur un bouton : il suffit de tourner la page pour lancer les sons ! Aujourd'hui, le petit chien Rudi ne se sent pas bien et sa maîtresse décide de l'emmener chez le vétérinaire. Quand vient le tour de Rudi, le vétérinaire essaie de l'aider de toutes les manières possibles, en écoutant son coeur, en l'encourageant, puis en le récompensant pour son courage !

Par Sarah Negrel, Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan
Chez Sassi Editore

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Auteur

Sarah Negrel, Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan

Editeur

Sassi Editore

Genre

Livres sonores

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Chez le vétérinaire

Sarah Negrel, Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan

Paru le 02/04/2026

12 pages

Sassi Editore

10,90 €

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Scannez le code barre 9788830382954
9788830382954
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