Un livre sonore avec des illustrations simples et délicates et six sons délicieux, pour apprendre à reconnaître les sons provenant du cabinet vétérinaire. Pas besoin d'appuyer sur un bouton : il suffit de tourner la page pour lancer les sons ! Aujourd'hui, le petit chien Rudi ne se sent pas bien et sa maîtresse décide de l'emmener chez le vétérinaire. Quand vient le tour de Rudi, le vétérinaire essaie de l'aider de toutes les manières possibles, en écoutant son coeur, en l'encourageant, puis en le récompensant pour son courage !