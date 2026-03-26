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#Roman graphique

L'affaire des hommes disparus

Kris Bertin, Alexander Forbes

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Bienvenue à Hobtown ! Ce charmant village de 2 006 habitants situé en Nouvelle-Ecosse saura vous divertir et vous intriguer. Car oui, il s'en passe des événements étranges à Hobtown, heureusement le club de détectives est là pour mener l'enquête ! Dana Nance dirige le Teen Detective Club, un programme parascolaire agréé, dont les jeunes membres enquêtent sur tous les événements qui se produisent à Hobtown. Leur petit monde est bouleversé lorsqu'un véritable aventurier leur demande de partir à la recherche de son père disparu. Mais les choses se compliquent : le père de Sam est le sixième homme à avoir disparu cette année !

Par Kris Bertin, Alexander Forbes
Chez Delcourt

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Auteur

Kris Bertin, Alexander Forbes

Editeur

Delcourt

Genre

Romans graphiques

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L'affaire des hommes disparus

Kris Bertin, Alexander Forbes

Paru le 26/03/2026

312 pages

Delcourt

29,95 €

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Scannez le code barre 9782413091578
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