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Le printemps

Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan

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Un livre sonore avec des illustrations simples et délicates et six sons délicieux, pour apprendre à reconnaître les sons du printemps. Pas besoin d'appuyer sur un bouton : il suffit de tourner la page pour lancer les sons ! Le printemps est arrivé : certains sortent de leur hibernation, d'autres virevoltent parmi les fleurs et d'autres encore coupent l'herbe pour préparer le jardin à la belle saison, chacun avec son propre son particulier.

Par Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan
Chez Sassi Editore

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Auteur

Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan

Editeur

Sassi Editore

Genre

Livres sonores

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Le printemps

Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan trad. Sarah Negrel

Paru le 02/04/2026

12 pages

Sassi Editore

10,90 €

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Scannez le code barre 9788830331136
9788830331136
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