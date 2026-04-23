Un livre sonore avec des illustrations simples et délicates et six sons délicieux, pour apprendre à reconnaître les sons du printemps. Pas besoin d'appuyer sur un bouton : il suffit de tourner la page pour lancer les sons ! Le printemps est arrivé : certains sortent de leur hibernation, d'autres virevoltent parmi les fleurs et d'autres encore coupent l'herbe pour préparer le jardin à la belle saison, chacun avec son propre son particulier.