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La Guerre des Runes

Joe Dever

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Vandyan le cruel seigneur d'Eldenor a exhumé les terribles secrets des Runes d'Agarash le Damné, offrant à celui qui les détient un pouvoir sans limite. Fort de ce pouvoir, Vandyan a lancé ses armées à l'assaut de ses voisins des états libres de la Storn et menace d'étendre sa tyrannie sur le Magnamund tout entier. Pour l'arrêter dans son élan, Loup Solitaire mobilise le Kaï et part en croisade contre l'envahisseur. Et c'est à vous, le plus éminent de ses disciples, que revient la mission aussi périlleuse qu'essentielle qui décidera de l'issue de cette croisade contre les forces du mal : détruire les Runes d'Agarash le Damné !

Par Joe Dever
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Joe Dever

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Mondes fantastiques

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La Guerre des Runes

Joe Dever trad. Nicolas Grenier

Paru le 28/05/2026

464 pages

Editions Gallimard

15,95 €

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