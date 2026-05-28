La Guerre des Runes

Vandyan le cruel seigneur d'Eldenor a exhumé les terribles secrets des Runes d'Agarash le Damné, offrant à celui qui les détient un pouvoir sans limite. Fort de ce pouvoir, Vandyan a lancé ses armées à l'assaut de ses voisins des états libres de la Storn et menace d'étendre sa tyrannie sur le Magnamund tout entier. Pour l'arrêter dans son élan, Loup Solitaire mobilise le Kaï et part en croisade contre l'envahisseur. Et c'est à vous, le plus éminent de ses disciples, que revient la mission aussi périlleuse qu'essentielle qui décidera de l'issue de cette croisade contre les forces du mal : détruire les Runes d'Agarash le Damné !