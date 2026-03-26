L'Evangile.net

De quoi parle vraiment la Bible ? Ce livre paraît si volumineux, si difficile à comprendre, qu'il semble impénétrable. Par où commencer ? Nous avons sélectionné une vingtaine d'extraits qui vous permettront de discerner le fil conducteur de cet ouvrage remarquable, en 12 sessions. Une série de questions vous permettra de mieux saisir chaque thème pour en tirer des applications concrètes et personnelles. Vous découvrirez " la grande histoire " de manière conviviale en petit groupe ou individuellement. Pour les animateurs de groupe, nous proposons des " vidéos tutos " pour vous aider à animer les sessions. Laissez le texte donner les réponses et redécouvrez avec vos amis à quel point la grande histoire de la Bible est pertinente pour nous, aujourd'hui.