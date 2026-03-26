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L'Evangile.net

Florent Varak

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De quoi parle vraiment la Bible ? Ce livre paraît si volumineux, si difficile à comprendre, qu'il semble impénétrable. Par où commencer ? Nous avons sélectionné une vingtaine d'extraits qui vous permettront de discerner le fil conducteur de cet ouvrage remarquable, en 12 sessions. Une série de questions vous permettra de mieux saisir chaque thème pour en tirer des applications concrètes et personnelles. Vous découvrirez " la grande histoire " de manière conviviale en petit groupe ou individuellement. Pour les animateurs de groupe, nous proposons des " vidéos tutos " pour vous aider à animer les sessions. Laissez le texte donner les réponses et redécouvrez avec vos amis à quel point la grande histoire de la Bible est pertinente pour nous, aujourd'hui.

Par Florent Varak
Chez BLF Europe Editions

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Auteur

Florent Varak

Editeur

BLF Europe Editions

Genre

Vie chrétienne

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L'Evangile.net

Florent Varak

Paru le 23/04/2026

64 pages

BLF Europe Editions

6,90 €

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