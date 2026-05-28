Adieu, Dakota

"Les étoiles se mirent à briller et, l'espace d'un instant, avant que les lumières de la ville n'apparaissent, il entraperçut la nuit comme il l'avait connue dans son enfance à Millford". Après des années d'absence, Jason Amdahl, jeune professeur de littérature dans le Colorado, se rend au chevet de sa mère mourante, Marsha, dans son Dakota natal, à Millford. Il y retrouve les somptueux paysages de sa jeunesse, désormais défigurés par l'industrie pétrolière qui a déferlé sur la région, et le ranch familial qu'il a longtemps rêvé de reprendre et qu'encercle aujourd'hui une vaste exploitation forestière. A la disparition progressive de sa mère s'entrelace alors la perte de sa terre natale - deux réalités qu'il va devoir regarder en face. Dan O'Brien signe un roman d'une simplicité bouleversante sur les derniers jours d'une mère et les métamorphoses de l'Amérique rurale.
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