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#Roman francophone

Adieu, Dakota

Dan O'Brien

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"Les étoiles se mirent à briller et, l'espace d'un instant, avant que les lumières de la ville n'apparaissent, il entraperçut la nuit comme il l'avait connue dans son enfance à Millford". Après des années d'absence, Jason Amdahl, jeune professeur de littérature dans le Colorado, se rend au chevet de sa mère mourante, Marsha, dans son Dakota natal, à Millford. Il y retrouve les somptueux paysages de sa jeunesse, désormais défigurés par l'industrie pétrolière qui a déferlé sur la région, et le ranch familial qu'il a longtemps rêvé de reprendre et qu'encercle aujourd'hui une vaste exploitation forestière. A la disparition progressive de sa mère s'entrelace alors la perte de sa terre natale - deux réalités qu'il va devoir regarder en face. Dan O'Brien signe un roman d'une simplicité bouleversante sur les derniers jours d'une mère et les métamorphoses de l'Amérique rurale.

Par Dan O'Brien
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Dan O'Brien

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Adieu, Dakota

Dan O'Brien trad. Laura Derajinski

Paru le 28/05/2026

320 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Scannez le code barre 9782073122919
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