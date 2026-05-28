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Marc Bloch

Peter Schöttler

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Spécialiste du Moyen Age européen, fondateur des Annales d'histoire économique et sociale - une revue devenue le porte-étendard du renouveau de la pratique historienne au XX ? siècle -, combattant de la Première Guerre mondiale, engagé volontaire dans l'armée en 1939, figure de la Résistance, mort en martyr sous les balles de la Gestapo en juin 1944 : Marc Bloch, l'un des historiens les plus connus et les plus cités au monde, est un symbole d'intelligence et de probité autant que d'engagement. Un "grand homme", dans toute la plénitude de l'expression. Celui dont le propre fils, Etienne Bloch, disait la biographie " impossible " demeure néanmoins, à bien des égards, un mystère. A distance de toutes les tentatives visant à l'accaparer ou à le mettre au goût du jour, ce portrait intellectuel complet, riche et nuancé, s'attache à reconstituer et à replacer dans leur contexte le parcours, le style et la pensée d'un savant chez lequel théorie et pratique ont été, jusqu'à la dernière heure, étroitement unies.

Par Peter Schöttler
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Peter Schöttler

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Historiens

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Marc Bloch

Peter Schöttler

Paru le 28/05/2026

576 pages

Editions Gallimard

27,50 €

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Scannez le code barre 9782072880063
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