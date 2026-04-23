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Mon protocole longévité

Eric Simard

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Ce que dit la science pour vivre jeune longtemps ! A la fine pointe des recherches actuelles en longévité et vieillissement humains, le biologiste Eric Simard présente son protocole optimisé pour vivre en santé plus longtemps. Il propose quatre objectifs à viser : 1) s'inspirer des centenaires pour développer une personnalité positive et tisser des liens sociaux ; 2) pratiquer le jeûne intermittent ; 3) bénéficier d'un apport en gérosuppresseurs, ces molécules ou facteurs qui ralentissent le vieillissement cellulaire ; et 4) adopter le protocole " 24-7-12 " (24 heures, 7 jours, 12 mois), pour planifier des journées, des semaines et des années " longévité ".

Par Eric Simard
Chez TRECARRE (EDITIONS)

|

Auteur

Eric Simard

Editeur

TRECARRE (EDITIONS)

Genre

Autres médecines douces

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Mon protocole longévité

Eric Simard

Paru le 23/04/2026

272 pages

TRECARRE (EDITIONS)

21,00 €

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