Mon protocole longévité

Ce que dit la science pour vivre jeune longtemps ! A la fine pointe des recherches actuelles en longévité et vieillissement humains, le biologiste Eric Simard présente son protocole optimisé pour vivre en santé plus longtemps. Il propose quatre objectifs à viser : 1) s'inspirer des centenaires pour développer une personnalité positive et tisser des liens sociaux ; 2) pratiquer le jeûne intermittent ; 3) bénéficier d'un apport en gérosuppresseurs, ces molécules ou facteurs qui ralentissent le vieillissement cellulaire ; et 4) adopter le protocole " 24-7-12 " (24 heures, 7 jours, 12 mois), pour planifier des journées, des semaines et des années " longévité ".