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A table, dragon !

Anna Milbourne, Anna Suessbauer

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Un livre interactif avec une roue à tourner pour nourrir un dragon affamé. Oh non ! Ton dragon a tellement faim qu'il ne crache pas du feu, il crache des bulles ! Vite, trouve quelque chose à lui donner ! Une salade de chenilles ? Beurk ! Une glace ? Un chocolat chaud ? Des saucisses ? Les tout-petits adoreront tourner la roue à chaque page de ce livre interactif pour voir les différentes options de nourriture farfelues défiler et les réactions du dragon changer. Un livre rigolo à lire et à relire.

Par Anna Milbourne, Anna Suessbauer
Chez Usborne

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Auteur

Anna Milbourne, Anna Suessbauer

Editeur

Usborne

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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A table, dragon !

Anna Milbourne, Anna Suessbauer

Paru le 28/05/2026

10 pages

Usborne

9,95 €

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Scannez le code barre 9781836068143
9781836068143
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