A table, dragon !

Un livre interactif avec une roue à tourner pour nourrir un dragon affamé. Oh non ! Ton dragon a tellement faim qu'il ne crache pas du feu, il crache des bulles ! Vite, trouve quelque chose à lui donner ! Une salade de chenilles ? Beurk ! Une glace ? Un chocolat chaud ? Des saucisses ? Les tout-petits adoreront tourner la roue à chaque page de ce livre interactif pour voir les différentes options de nourriture farfelues défiler et les réactions du dragon changer. Un livre rigolo à lire et à relire.