Simon est un garçon bien. Du moins en apparence. Employé modèle dans un restaurant branché, obsessionnellement ordonné, attentif aux besoins des autres, il s'efforce de maintenir une vie parfaitement maîtrisée - et de tenir à distance ce qu'il ne veut pas voir en lui-même. Lorsque son colocataire et seul ami déménage, Simon se retrouve brutalement seul. Jusqu'à l'arrivée de Massimo, nouveau colocataire aussi fascinant qu'inquiétant. Très vite, quelque chose cloche. Des bruits étranges filtrent de la chambre de Massimo, des odeurs de terre et de chair envahissent l'appartement, les nuits de Simon se peuplent de rêves troublants, de pulsions et de désirs qu'il s'était jusqu'alors interdit de reconnaître. Avec Massimo, quelque chose s'installe. Une présence diffuse, difficile à cerner, qui fissure peu à peu les mécanismes de contrôle sur lesquels Simon a bâti son identité. A mesure que leur relation se resserre, ce qui était contenu se déforme, puis déborde. Le bien et le mal, le désir et la peur, la domination et la soumission cessent d'être distincts. He's the Devil est un huis clos d'horreur psychologique et littéraire, sur la violence de l'autocontrôle, sur ce que l'on cherche à étouffer pour survivre, et sur ce qui arrive lorsque cette digue cède.