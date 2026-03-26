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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
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Faithbreaker

Hannah Kaner, Jacques Collin

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De la foi naît la ferveur. Ou la fureur. La guerre entre le Middren et Talicia est déclarée. Autrefois ennemis, Lessa Craier et le roi Arren sont contraints de s'allier s'ils veulent protéger leur pays du feu vengeur de Hseth. Devenue plus cruelle que jamais, la déesse des flammes sème sur son chemin un chaos de chair et de sang. Embarquant pour l'Irisia, Inara, Skedi et Kissen doivent à tout prix trouver de l'aide s'ils veulent rivaliser avec l'armée taliciane. De son côté, fidèle à son serment de chevalier, Elo accepte de redevenir le général-commandeur du Porteur de soleil, tentant vainement d'effacer ses sentiments complexes à son égard. Mais dans un monde où le fanatisme religieux ne cesse de croître, l'heure est à l'offensive. Et humaines ou divines, politiques ou mythiques, toutes les forces seront nécessaires pour espérer défaire Hseth. Traduit de l'anglais par Jacques Collin A propos de la série : "Un roman plein de fraîcheur et d'assurance qui vous prendra aux tripes dès les premières pages. ' Samantha Shannon, autrice du Prieuré de l'Oranger , d' Un jour de nuit tombée et de la série The Bone Season "Un début explosif qui vous laissera sans voix. ' Saara El-Arifi, autrice de la série L'Ultime Brasier et de la trilogie Faebound

Par Hannah Kaner, Jacques Collin
Chez PAL

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Auteur

Hannah Kaner, Jacques Collin

Editeur

PAL

Genre

Fantasy

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Faithbreaker

Hannah Kaner, Jacques Collin

Paru le 26/03/2026

544 pages

PAL

9,10 €

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Scannez le code barre 9782385651589
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