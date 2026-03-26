Faithbreaker

De la foi naît la ferveur. Ou la fureur. La guerre entre le Middren et Talicia est déclarée. Autrefois ennemis, Lessa Craier et le roi Arren sont contraints de s'allier s'ils veulent protéger leur pays du feu vengeur de Hseth. Devenue plus cruelle que jamais, la déesse des flammes sème sur son chemin un chaos de chair et de sang. Embarquant pour l'Irisia, Inara, Skedi et Kissen doivent à tout prix trouver de l'aide s'ils veulent rivaliser avec l'armée taliciane. De son côté, fidèle à son serment de chevalier, Elo accepte de redevenir le général-commandeur du Porteur de soleil, tentant vainement d'effacer ses sentiments complexes à son égard. Mais dans un monde où le fanatisme religieux ne cesse de croître, l'heure est à l'offensive. Et humaines ou divines, politiques ou mythiques, toutes les forces seront nécessaires pour espérer défaire Hseth. Traduit de l'anglais par Jacques Collin A propos de la série : "Un roman plein de fraîcheur et d'assurance qui vous prendra aux tripes dès les premières pages. ' Samantha Shannon, autrice du Prieuré de l'Oranger , d' Un jour de nuit tombée et de la série The Bone Season "Un début explosif qui vous laissera sans voix. ' Saara El-Arifi, autrice de la série L'Ultime Brasier et de la trilogie Faebound