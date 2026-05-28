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Le leksiKréyol

Jude Duranty, Duranty Jude

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Beaucoup de lecteurs ressentent aujourd'hui le besoin de se réapproprier la langue créole, et surtout celui de l'écrire. Le LeksiKréyol Français-Créole se veut un outil pratique, clair et accessible pour retrouver et enrichir le vocabulaire du créole martiniquais. Conçu à partir de mots du quotidien, ce lexique s'adresse aussi bien : à celles et ceux qui souhaitent (re)découvrir le créole martiniquais et mieux en comprendre les nuances, à tous ceux qui veulent transmettre, préserver ou simplement goûter au plaisir d'une langue riche, imagée et vivante et où les mots français remplacent trop souvent leurs équivalents créoles. Un ouvrage simple, vivant et essentiel, pour redonner au créole sa place légitime dans la parole comme dans l'écrit. Ladjé kò zot adan !

Par Jude Duranty, Duranty Jude
Chez Orphie

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Auteur

Jude Duranty, Duranty Jude

Editeur

Orphie

Genre

Créole

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Le leksiKréyol

Jude Duranty, Duranty Jude

Paru le 28/05/2026

288 pages

Orphie

19,50 €

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