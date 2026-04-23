Grammaire Néerlandais A1-A2

Les 100 règles à connaître en néerlandais, sous forme de cartes mentales et en audio ! Apprenez la grammaire néerlandaise autrement, de façon visuelle et en audio (niveau A1-A2) ! En un coup d'oeil et grâce à l'audio, visualisez, comprenez et retenez les 100 règles de grammaire les plus utiles au quotidien. Dans chaque fiche : - la règle sous forme de carte mentale - l'explication en audio - de nombreux exemples - des exercices (+ corrigés) EN LIGNE : - l'explication audio de toutes les règles - la prononciation des exemples - 4 tests interactifs pour s'entraîner Pour tous ceux qui cherchent des réponses simples et rapides aux questions courantes en orthographe, en grammaire et en conjugaison néerlandaises.