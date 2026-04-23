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Grammaire Néerlandais A1-A2

Fanny Novakovic

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Les 100 règles à connaître en néerlandais, sous forme de cartes mentales et en audio ! Apprenez la grammaire néerlandaise autrement, de façon visuelle et en audio (niveau A1-A2) ! En un coup d'oeil et grâce à l'audio, visualisez, comprenez et retenez les 100 règles de grammaire les plus utiles au quotidien. Dans chaque fiche : - la règle sous forme de carte mentale - l'explication en audio - de nombreux exemples - des exercices (+ corrigés) EN LIGNE : - l'explication audio de toutes les règles - la prononciation des exemples - 4 tests interactifs pour s'entraîner Pour tous ceux qui cherchent des réponses simples et rapides aux questions courantes en orthographe, en grammaire et en conjugaison néerlandaises.

Par Fanny Novakovic
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Fanny Novakovic

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Néerlandais

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Grammaire Néerlandais A1-A2

Fanny Novakovic

Paru le 23/04/2026

208 pages

De Boeck supérieur

15,90 €

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