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Enigmes et charades

Timothée Léchot

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Le genre de l'énigme fait les délices et parfois les tourments des salonniers du XVIIe siècle, avant de s'installer durablement dans la presse et d'amuser un public toujours plus vaste. En quelques vers, l'énigme décrit sans le nommer un objet que les joueurs s'appliquent à deviner. Envisagée comme une pratique sociale, elle distingue les esprits les plus pénétrants et les poètes les plus ingénieux. Composition mystérieuse, elle explore les recoins obscurs, équivoques et ludiques de la langue poétique. Divertissement contagieux, elle passionne de nombreux adeptes, au point de leur faire perdre le sommeil. Toutefois, des commentateurs dénoncent avec force le goût de l'énigme et l'oisiveté des amateurs de jeux poétiques. L'ouvrage présente l'énigme et ses variantes - le logogriphe et la charade - comme un phénomène à la fois littéraire, culturel, social et médiatique. Nous suivons le développement et les métamorphoses du genre dans le Mercure galant et son successeur le Mercure de France. Largement diffusé, ce périodique propose à ses lecteurs des milliers de devinettes versifiées entre la fin du xviie siècle et le début du XIXe siècle. Ce corpus riche et peu connu révèle la vitalité de la poésie française et l'intensité des échanges littéraires entre Paris et la province.

Par Timothée Léchot
Chez Editions Livreo-Alphil

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Auteur

Timothée Léchot

Editeur

Editions Livreo-Alphil

Genre

Généralités

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Enigmes et charades

Timothée Léchot

Paru le 18/06/2026

Editions Livreo-Alphil

16,00 €

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