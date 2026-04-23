Endométriose, alimentation et mode de vie

MIEUX VIVRE L'ENDOMETRIOSE. Douleurs invalidantes, troubles digestifs, fatigue, infertilité : l'endométriose bouleverse le quotidien de 1 femme sur 10. Dans cet ouvrage, Celine Saloumi s'appuie sur la science et sur son expérience clinique afin de démontrer comment l'alimentation peut jouer un rôle important dans la gestion de la maladie et aider à apaiser les multiples symptômes qui y sont associés. Plus concrètement, on y trouve : - des astuces alimentaires qui permettent d'adapter son assiette simplement ; - des témoignages authentiques ; - l'éclairage de plusieurs spécialistes de la santé dans les domaines de la gynécologie, physiothérapie, ostéopathie, acupuncture et psychothérapie. Un outil de référence complet qui donne de l'espoir à toutes les personnes atteintes de cette maladie chronique et qui pave la voie vers un bien-être durable.