Les auxiliaires du mensonge

Le nouveau Jirnov. Des histoires d'espions racontées par un ex-officier traitant du KGB. " Trump est-il vraiment l'agent Krasnov recruté par le KGB dans les années 1980 ? Epstein a-t-il vendu son archive sur Trump à Poutine ? Poutine mène-t-il Trump par le bout du nez comme s'il possédait vraiment ces preuves ? Vous l'avez compris, ce livre est une bombe, beaucoup d'actualités mais pas seulement. J'ai ajouté quelques histoires passionnantes d'espionnes, exception qui confirme la règle de l'interdiction des femmes au KGB. Cerise sur le gâteau, vous découvrirez l'affaire méconnue du plus grand vol technologique de l'Histoire. Il a changé la géopolitique du monde et modifié durablement le rapport de force entre Orient et Occident".