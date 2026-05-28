Jusqu'où ira l'ordinateur quantique ?

L'ordinateur quantique du futur pourrait effectuer en quelques secondes des calculs qui prendraient aujourd'hui des millions d'années au supercalculateur le plus puissant qui soit. Mais comment fonctionnent ces " ordinateurs impossibles" ? Et pourquoi sont-ils si extraordinairement efficaces ? La première révolution quantique nous a apporté, entre autres, le transistor et le laser. La deuxième révolution, déjà en cours, vise à construire des dispositifs fonctionnant suivant la logique quantique : des ordinateurs surpuissants, un Internet intrinsèquement sûr et des capteurs ultraprécis qui changeront notre vie quotidienne, de la médecine à lacybersécurité. Rédigé dans un style clair et accessible à un public non spécialiste, exploitant des analogies intuitives comme le sourire de la Joconde ou la découpe d'un timbre-poste, cet ouvrage accompagne le lecteur depuis la compréhension des principes fondamentaux de la théorie quantique jusqu'aux nouvelles technologies qui transformeront le monde.