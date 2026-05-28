Jusqu'où ira l'ordinateur quantique ?

L'ordinateur quantique du futur pourrait effectuer en quelques secondes des calculs qui prendraient aujourd'hui des millions d'années au supercalculateur le plus puissant qui soit. Mais comment fonctionnent ces " ordinateurs impossibles" ? Et pourquoi sont-ils si extraordinairement efficaces ? La première révolution quantique nous a apporté, entre autres, le transistor et le laser. La deuxième révolution, déjà en cours, vise à construire des dispositifs fonctionnant suivant la logique quantique : des ordinateurs surpuissants, un Internet intrinsèquement sûr et des capteurs ultraprécis qui changeront notre vie quotidienne, de la médecine à lacybersécurité. Rédigé dans un style clair et accessible à un public non spécialiste, exploitant des analogies intuitives comme le sourire de la Joconde ou la découpe d'un timbre-poste, cet ouvrage accompagne le lecteur depuis la compréhension des principes fondamentaux de la théorie quantique jusqu'aux nouvelles technologies qui transformeront le monde.
Par
Giuliano Benenti, Giulio Casati, Simone Montangero Chez
EDP Sciences
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