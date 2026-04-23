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Comment et où l'espèce humaine a émergé

Jacques Barnouin, Jean-Paul Raynal

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Cet ouvrage éclaire, de manière novatrice, les facteurs cosmiques, évolutifs, climatiques et environnementaux à l'origine du surgissement de la vie, de la complexification du vivant, de l'émergence des formes humaines anciennes et de celle de notre espèce, Homo sapiens. Il explore la fabrique de notre humanité et décrypte les conditions ayant permis à notre espèce d'acquérir un cerveau hors du commun. Enfin, il pose l'hypothèse de l'émergence des premiers sapiens dans un territoire du nord-ouest de l'Afrique, en montrant pourquoi ces lieux auraient constitué notre berceau. "Un ouvrage fascinant, instructif - indispensable" , souligne la paléontologue et historienne des sciences Claudine Cohen.

Par Jacques Barnouin, Jean-Paul Raynal
Chez EDP Sciences

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Auteur

Jacques Barnouin, Jean-Paul Raynal

Editeur

EDP Sciences

Genre

Evolution

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Comment et où l'espèce humaine a émergé

Jacques Barnouin, Jean-Paul Raynal

Paru le 23/04/2026

208 pages

EDP Sciences

21,00 €

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Scannez le code barre 9782759838806
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