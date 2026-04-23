Qui habite là ?

Une histoire d'amitié, avec des jeux de "cherche et trouve" , des questions simples et des informations pour s'ouvrir à la beauté et à la richesse du littoral. La marée est haute et recouvre la plage, Ours et Oiseau ne peuvent pas jouer dans le sable. Quoi de mieux pour patienter que de partir explorer le bord de mer ? Ensemble ils découvriront ses nombreux trésors et feront des rencontres mémorables, qui les émerveilleront et réveilleront leur conscience écologique ! Une histoire d'amitié, avec des jeux de "cherche et trouve" , des questions simples et des informations pour s'ouvrir à la beauté et à la richesse du littoral.