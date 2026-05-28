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Le triomphe des vaincus

David Vandermeulen

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Cette série en six tomes retrace la vie de Fritz Haber, prix Nobel de chimie en 1918. Homme d'ambition, il est l'un des pères de la guerre chimique. Nationaliste et patriote, sa judaïté sera le germe de sa destinée tragique. L'Allemagne vient de perdre la guerre et son économie est au plus bas. Pour Haber et ses coreligionnaires, c'est paradoxalement le temps de la réussite. Ce cinquième tome se concentre sur les années d'après-guerre en suivant, comme dans les tomes précédents, les parcours de Fritz Haber, Albert Einstein, Walter Rathenau et Haim Weizmann, quatre grandes figures judéo-allemandes.

Par David Vandermeulen
Chez Delcourt

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Auteur

David Vandermeulen

Editeur

Delcourt

Genre

Historique

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Le triomphe des vaincus

David Vandermeulen

Paru le 28/05/2026

160 pages

Delcourt

21,50 €

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