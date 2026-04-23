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#Roman francophone

Gaby la magnifique

Aurélie Tramier

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A une époque où la liberté des femmes semble impossible, Gaby Deslys choisit de vivre selon ses propres règles. Sur scène, elle éblouit : les plumes, le rythme, l'audace. Dans la vie, elle brûle tout aussi fort, refusant d'obéir ou de s'effacer derrière les hommes. Paris, Londres, New York, rien ne lui résiste. Aux côtés de Harry, son partenaire de danse, Gaby devient une légende vivante. Puis, en 1920, au sommet de sa gloire, elle meurt. Trop tôt. Trop vite. Les convoitises se déchaînent autour de son héritage. Mensonges, mystères, impostures... Brisé par le chagrin, Harry se jure de lui rendre justice.

Par Aurélie Tramier
Chez Michel Lafon

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Auteur

Aurélie Tramier

Editeur

Michel Lafon

Genre

Romans historiques

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Gaby la magnifique

Aurélie Tramier

Paru le 23/04/2026

416 pages

Michel Lafon

21,95 €

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