Gaby la magnifique

A une époque où la liberté des femmes semble impossible, Gaby Deslys choisit de vivre selon ses propres règles. Sur scène, elle éblouit : les plumes, le rythme, l'audace. Dans la vie, elle brûle tout aussi fort, refusant d'obéir ou de s'effacer derrière les hommes. Paris, Londres, New York, rien ne lui résiste. Aux côtés de Harry, son partenaire de danse, Gaby devient une légende vivante. Puis, en 1920, au sommet de sa gloire, elle meurt. Trop tôt. Trop vite. Les convoitises se déchaînent autour de son héritage. Mensonges, mystères, impostures... Brisé par le chagrin, Harry se jure de lui rendre justice.