Allée de la Reine-Marguerite

Le bois de Boulogne raconté de façon inédite par une femme transgenre. 1993. Stella Rocha a 18 ans lorsqu'à peine arrivée à Paris, comme de nombreuses transgenres brésiliennes, elle atterrit au bois de Boulogne. Chaque soir, près de cinq cents trans et travestis métamorphosent ce lieu de promenade parisien en un immense bordel à ciel ouvert. Les places sont chères, les concurrentes redoutables et parfois dangereuses. Après plusieurs batailles, Stella parvient à se faire une place sur l'allée la plus prisée du Bois. Dans ce récit, elle nous entraîne dans un voyage spectaculaire : guerres de territoire, tueur de travestis, flics ripoux, récits de passes, amour, sexe, samba et poppers... Stella dévoile les coulisses de ce monde étrange et dresse le portrait de ses vedettes avec humour, verve, cruauté et tendresse. En vérité, le bois de Boulogne ne saurait se réduire au pandémonium mille fois décrit à la télévision ou dans les journaux. Le témoignage de Stella chahute nos idées préconçues, au point de reconsidérer ce lieu de prostitution comme un univers baroque, trivial et onirique, un lieu d'abolition des normes - envers et contre tout.