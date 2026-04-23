Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Allée de la Reine-Marguerite

Yannis Ezziadi, Stella Rocha

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le bois de Boulogne raconté de façon inédite par une femme transgenre. 1993. Stella Rocha a 18 ans lorsqu'à peine arrivée à Paris, comme de nombreuses transgenres brésiliennes, elle atterrit au bois de Boulogne. Chaque soir, près de cinq cents trans et travestis métamorphosent ce lieu de promenade parisien en un immense bordel à ciel ouvert. Les places sont chères, les concurrentes redoutables et parfois dangereuses. Après plusieurs batailles, Stella parvient à se faire une place sur l'allée la plus prisée du Bois. Dans ce récit, elle nous entraîne dans un voyage spectaculaire : guerres de territoire, tueur de travestis, flics ripoux, récits de passes, amour, sexe, samba et poppers... Stella dévoile les coulisses de ce monde étrange et dresse le portrait de ses vedettes avec humour, verve, cruauté et tendresse. En vérité, le bois de Boulogne ne saurait se réduire au pandémonium mille fois décrit à la télévision ou dans les journaux. Le témoignage de Stella chahute nos idées préconçues, au point de reconsidérer ce lieu de prostitution comme un univers baroque, trivial et onirique, un lieu d'abolition des normes - envers et contre tout.

Par Yannis Ezziadi, Stella Rocha
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Yannis Ezziadi, Stella Rocha

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Faits de société

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Allée de la Reine-Marguerite par Yannis Ezziadi, Stella Rocha

Commenter ce livre

 

Allée de la Reine-Marguerite

Yannis Ezziadi, Stella Rocha

Paru le 23/04/2026

229 pages

Le Cherche Midi

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749185200
9782749185200
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.