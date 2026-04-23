Le retour de Vianne, l'héroïne de Chocolat , le roman culte vendu à plus de douze millions d'exemplaires dans le monde. Un beau jour d'été, une jeune femme arrive à Marseille. Elle a vingt et un ans, elle est enceinte. Selon ses faux papiers, il s'agit de Sylvianne Rochas, le dernier d'une longue suite de pseudonymes. Elevée par une mère mystérieuse et fantasque, qui vient juste de mourir à New York, elle n'a plus de famille, pas d'argent, nulle part où aller. A Marseille, elle fait la connaissance de Louis Martin, le propriétaire d'un café-restaurant. Il l'engage comme serveuse et l'initie à la cuisine traditionnelle en lui confiant le précieux livre de recettes de sa défunte femme. Autre rencontre décisive, sur le Vieux-Port : celle de Guy Lacarrière, qui s'apprête à ouvrir une chocolaterie, et qui va lui enseigner les vertus et les secrets du chocolat. Si sa nouvelle vie semble prendre un bon départ, Sylvianne, qui se fait désormais appeler Vianne, réalise assez vite qu'autour d'elle, beaucoup ont des secrets bien gardés. C'est également son cas : elle dissimule en effet un don singulier grâce auquel elle peut ressentir les émotions profondes et les espoirs cachés de ceux qui l'entourent. Un pouvoir qui peut guérir... ou blesser. La solution serait-elle d'utiliser ses recettes pour mieux le maîtriser ? Joanne Harris nous fait partager ici quelques mois de la vie de Vianne, l'héroïne de son best-seller Chocolat , adapté au cinéma avec Juliette Binoche et Johnny Depp. Revenant sur l'énigme de ses origines, elle nous propose une intrigue passionnante, peuplée de personnages hauts en couleur et agrémentée de recettes qui mettent l'eau à la bouche. Surtout, elle renoue avec cette magie du quotidien, des petites choses de la vie, et en particulier celle de la cuisine gourmande, qui peut permettre de trouver le bonheur en le faisant autour de soi. " Joanne Harris réussit un message de tolérance, d'espoir et de célébration de la vie. " Tatiana de Rosnay " La magie de Vianne vient de sa foi en l'être humain, qui peut changer pour être heureux. Sa magie, c'est de libérer les gens et de leur donner confiance en ce qu'ils sont vraiment " Juliette Binoche