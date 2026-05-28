Mon agenda

Le premier agenda pour les élèves conçu par deux professeures des écoles (4e édition). Un joli agenda astucieux que les enfants prennent du plaisir à ouvrir ! Grâce à cet agenda de qualité, les jeunes élèves apprennent à se repérer dans le temps et à organiser leur travail personnel : Chaque semaine se présente sur une double page. Le lignage Séyès permet d'écrire ses devoirs comme sur un cahier. Un calendrier annuel et des calendriers mensuels. Des autocollants pour personnaliser les calendriers (anniversaires, vacances, sorties scolaires...). Des conseils d'enseignantes pour être efficace dans ses devoirs (comment apprendre des mots, une poésie, les tables...). Des pages-mémos avec l'essentiel des leçons-clés (tableaux de conjugaison, tables d'addition et de multiplication, cartes...). Ce bel agenda permet également de découvrir des animaux de la jungle d'Amazonie grâce à des documentaires à lire et de nombreux jeux (rébus, points à relier, frises géométriques, jeux des différences, mots croisés, grilles de mots mêlés...). Organisée comme une grande avec ce joli agenda ludique et malin ! L'agenda est également disponible en version numérique vidéoprojetable, pour les enseignants ayant équipé leur classe !