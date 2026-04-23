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Dieu a un plan pour toi

Ludovic Lécuru

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Ce livre, à destination des jeunes, mais qui peut être lu par tous, explore les différentes dimensions de la vocation chrétienne et les grandes questions que tout croyant se pose : comment Dieu appelle-t-il chacun personnellement ? Comment peut-on discerner sa vocation (mariage, sacerdoce, vie religieuse) ? Comment découvrir la mission que tout baptisé reçoit ? Comment aimer l'Eglise et s'y engager ? Comment vivre une vie chrétienne unifiée, joyeuse et fidèle ? L'auteur tente d'éclairer cet appel personnel de Dieu qui connaît chacun par son nom et lui propose une mission adaptée à ses aptitudes, à ses goûts et à ses talents. Un livre affectueux et plein d'humour.

Par Ludovic Lécuru
Chez Pierre Téqui (Editions)

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Auteur

Ludovic Lécuru

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Eveil de la foi

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Dieu a un plan pour toi

Ludovic Lécuru

Paru le 14/05/2026

130 pages

Pierre Téqui (Editions)

11,90 €

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Scannez le code barre 9782740328088
9782740328088
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