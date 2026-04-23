Dieu a un plan pour toi

Ce livre, à destination des jeunes, mais qui peut être lu par tous, explore les différentes dimensions de la vocation chrétienne et les grandes questions que tout croyant se pose : comment Dieu appelle-t-il chacun personnellement ? Comment peut-on discerner sa vocation (mariage, sacerdoce, vie religieuse) ? Comment découvrir la mission que tout baptisé reçoit ? Comment aimer l'Eglise et s'y engager ? Comment vivre une vie chrétienne unifiée, joyeuse et fidèle ? L'auteur tente d'éclairer cet appel personnel de Dieu qui connaît chacun par son nom et lui propose une mission adaptée à ses aptitudes, à ses goûts et à ses talents. Un livre affectueux et plein d'humour.